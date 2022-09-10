قافلة طبية بقرية ميت ربيعة بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

الشرقية - فتحية الديب

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى، قافلة طبية بقرية ميت ربيعة البيضاء بمحافظة الشرقية، تشمل العديد من التخصصات الطبية، وذلك فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية المتنوعة والعلاجية إلى جميع المناطق والقري الاكثر احتياجات ضمن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.