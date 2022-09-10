قافلة طبية بقرية ميت ربيعة بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى، قافلة طبية بقرية ميت ربيعة البيضاء بمحافظة الشرقية، تشمل العديد من التخصصات الطبية، وذلك فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية المتنوعة والعلاجية إلى جميع المناطق والقري الاكثر احتياجات ضمن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تم تنظيم القافلة بدار مناسبات القرية، بالتنسيق من شباب جمعية تنمية المجتمع بقرية ميت ربيعة، ووحدة التضامن الإجتماعى بقرية نوبة، تحت إشراف إدارة التضامن الإجتماعى بإدارة بلبيس ومديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية، وذلك بمشاركة نخبة من الاطباء المتخصصين فى التخصصات الأتية" الرمد وقلب- جلدية- باطنة- أطفال"، وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبى عن 231 حالة رمد وعيون، و77 أطفال و120 جلدية، و80 باطنة و35 قلب، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
قافلة طبية بقرية ميت ربيعة بالشرقية (1)
قافلة طبية بقرية ميت ربيعة بالشرقية (2)
قافلة طبية بقرية ميت ربيعة بالشرقية (3)
قافلة طبية بقرية ميت ربيعة بالشرقية (4)
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