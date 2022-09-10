فوز منتخب جامعة الإسكندرية للطائرة على أسيوط فى بطولة المتميزين رياضيًا ببلطيم

الإسكندرية أسماء على بدر

فاز فريق جامعة الإسكندرية للطائرة على منتخب جامعة أسيوط 2/0، فى بطولة الفوج الثالث المتميزين رياضيًا ببلطيم، وذلك ضمن مشاركة الجامعة فى كافة الأنشطة بالبطولة.

يذكر أن جامعة الإسكندرية فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى المهرجان الرابع للألعاب والرياضات الشاطئية فى بطولة الطائرة فتيات ورجال فريق جامعة الإسكندرية .

وأهدت جامعة الإسكندرية كأس البطولة للروح الرياضية لجامعة الوادى الجديد .

وحضر حفل الختام الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور وائل نبيل ناىب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب، صبحي حسنين مستشار وزير التعليم العالي، عرفة سلامه سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى.