فتاة تكشف كواليس مصرع والدتها في كرداسة.. "الغسالة السبب"

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت فتاة، كواليس مصرع والدتها، نتيجة إصابتها بصعق كهربائي في كرداسة، ما أسفر عن مصرعها، وذكرت لرجال المباحث أن والدتها تبلغ من العمر 42 سنة، ربة منزل، كانت تغسل الملابس داخل حمام المنزل، وأثناء تشغيل الغسالة تعرضت لصعق كهربائي أسفر عن مصرعها في الحال، وأكدت لرجال المباحث عدم اشتباهها في الحادث جنائيا.

وبمناظرة رجال المباحث للجثة تبين وجـود لسعة في اليد اليمني، ولا توجد أي إصابات أخري ظاهرية، وكشف التقرير الطبي لمفتش الصحة أن الوفاة نتيجة صعق كهربائي في أصابع اليد اليمنى، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بوفاة سيدة عقب إصابتها بصعق كهربائي في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الضحية أصيبت بصعق كهربائي أسفر عن مصرعها في الحال، أثناء أداء أعمال المنزل وغسل الملابس.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.