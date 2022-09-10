ضبط 20 طن أرز شعير وتحرير مخالفات لمحال تجارية في دكرنس

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة ضد عدد من المخازن وتجار السوق السوداء، وذلك فى نطاق محافظة الدقهلية، واستهدفت الحملة عددا من المخازن لتحزين الشعير وبيعه بالسوق السوداء، بالمخالفة مع القانون داخل مدينة دكرنس.

تشكلت الحملة بإشراف على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة، وعطية مصطفى رئيس قسم الرقابة التجارية، وبرئاسة شادية السعيد وعضوية أحمد مجدى من مأمورى الضبط القضائى بالمديرية، وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك برئاسة احمد عبدالعزيز مدير الفرع بالدقهلية، وإبراهيم العرابى والسيد علام.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن حبوب شعير، بناحية مركز دكرنس، وذلك لتجميعه أرز الشعير وإعادة البيع بالسوق السوداء وتم التحفظ على 15 طن أرز شعير، وتحرير محضر ضد مخزن حبوب شعير بناحية مركز دكرنس وذلك لتجميعه أرز الشعير، وإعادة البيع بالسوق السوداء، والتحفظ على 5طن أرز شعير، تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق متصل تم تحرير محضر ضد مخزن مواد غذائية بالجملة، بناحية مركز دكرنس لعدم إصدار فواتير قانونية، وعدم الإعلان عن الاسعار مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسن 2018، تم تحرير المحاضر اللازمة للوقائع السابق ذكرها، وتحويلها للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

وأكد السيد محمد دايرة، على استمرار جهود مديرية التموين بالدقهلية، لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، والتعامل بكل شدة وحزم ضد كافه أنواع الاستغلال والاحتكار، حفاظا على حقوق المواطن والدولة وتنفيذا للقوانين واللوائح والتعليمات.