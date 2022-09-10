ضبط عنصر إجرامي شديدة الخطورة بالدقهلية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة "المنزلة، المطرية،الجمالية".

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة (مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية- سبق إتهامه فـى عدد 4 قضايا "سرقة، سرقة بالإكراه، قتل عمد" ومحكوم عليه غيابياً بالإعدام فـى جناية "قتل عمد")، وعُثر بحوزته على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5كيلو جرام- هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف للإتصال بعملائه والسلاح النارى بقصد الدفاع.