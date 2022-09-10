ضبط عاطل يروج للمواد المخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، من ضبط عاطل يقوم بترويج المواد المخدرة علي عملائه من مدمني المخدرات بنطاق مركز شرطة كفر الشيخ، ليجري تحديده وضبطه متلبسًا بكمية من جوهر مخدر الهيروين، والشابو وسلاح ناري، ليجري اقتياده إلى مركز شرطة كفر الشيخ وتحرير محضر بالمضبوطات.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بقيام أفراد الشرطة السريين برصد عاطل مسجل خطر بترويج مخدر الشابو والهيروين بدائرة المركز، ليجري إعداد الخطة اللازمة لضبط.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، من ضبط المسجل ويدعي “ ع . س . ع . م . أ” وشهرته أبو الشهود، 39 عام، مقيم بقرية الخادمة، وسبق اتهامه في 26 قضية متنوعة، ما بين مخدرات، وسرقة بالإكراه، وسرقة وسائل نقل، وسرقات متنوعة، و سرقة مسكن، ومسجل خطر شقي سرقات.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي سلاح ناري " فرد خرطوش" محلي الصنع، و 3 طلقة لذات السلاح، و 150 تذكرة من جوهر هيروين، و10 جرام، من مخدر الشابو، والهاتف المحمول يستخدمه في الترويج لبضاعته المحرمة، ليجري ضبطه واقتياده إلى مركز شرطة كفر الشيخ، تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 12206 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، وجرى العرض على جهات التحقيق التي أمرت بحبس المتهم.