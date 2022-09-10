شباب قرية شبرا النخلة بالشرقية يتبرعون بـ1400 كيس دم للمرضى × 12 ساعة

الشرقية - فتحية الديب

نظم شباب قرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، الحملة الحادية عشر للتبرع بالدم لصالح المرضى والمحتاجين للدم بالقرية، وذلك فى ملحمة من الحب والوفاء تصارع فيها الشباب من الرجال والنساء، للتبرع بدمائهم من أجل توفير الدم لمن يحتاجه من أهاليهم، محققين رقما قياسيا بالتبرع بـ1400 كيس خلال 12 ساعة.

وقال علاء النجار عضو مجلس إدارة إحدى جمعيات قرية شبرا النخلة، إن الأمور مستقرة بالقرية بالنسبة للدم، حيث تعد هذه الحملة الحادية عشر بتاريخ القرية، يتصارع فيها شباب وأهالى ونساء القرية للتبرع بالدم ووضعه ببنوك الدم بمستشفيات المحافظة القريبة لصالح أبناء القرية، ويحسب للنساء المشاركة فى الحملة مثل الرجال، وحققت الحملة خلال 12 ساعة 1400 كيس وذلك يعد رقم قياسي فى تاريخ محافظة الشرقية لم يحدث من قبل.

وعن ثقافة نشر التبرع بالدم بقرية شبرا النخلة أوضح عبد العزيز الخصوصى، المنسق لحملة التبرع بالدم بالقرية، إن ثقافة التبرع بالدم بين أبناء القرية كانت بدايتها فى عام 2011 فترة ثورة يناير، عندما تعرض أحد شباب القرية لحادث ليلا، وكان فى حاجة ماسة للدم وقام عدد من الأهالى باستخدام مكبرات الصوت بمساجد القرية بمخاطبة الأهالي للتبرع له، فتوجه عدد من شباب القرية للمستشفى المتواجد به المصاب للتربع له بالدم، ومن هنا ولدت فكرة حملات التبرع بالدم،حيث اجتمع عدد من شباب الخير وتم تجاوز الأمر من خلال إنشاء فكرة بنك دم للقرية عن طريق تنظيم حملات تبرع بالدم ووضعه فى بنوك الدم بمستشفيات الشرقية، وانطلقت الحملات بشكل منتظم من كل عام، ومن هنا بدأ يتصارع نمو التبرع بين الأهالى ، وفى عام 2021 حقق أبناء القرية رقم قياسي فى التبرع بالدم فى 12 ساعة 1303 وحققت القرية الرقم الأول على مستوى الجمهورية فى هذا العام.

"القرية كلها خير" قالها السيد الحسينى من شباب القرية، إنه فخور أن التبرع بالدم أصبح ثقافة لدى الأهالى وحققت القرية الرقم القياسي على مستوى الجمهورية فى التبرع بالدم بفضل جهود وتضافر أهلها الطيبين، فهى قرية كلها خير.

وتابع" علاء جعفر" من أهالى القرية، إن القرية تشهد عرس جميل فى أجواء محبة وتلاحم بين شباب ونساء القرية للتبرع بدمائهم لصالح المرضى والمحتاجين بالدم، وشاركه" محمد خليل إمام" أحد المتطوعين فى جمعية شباب الخير بشبرا النخلة، أن ثقافة التبرع بالدم بمركز بلبيس، انطلقت من قرية شبرا النخلة، وحظت العديد من القرى المجاورة على نهجها فى تنظيم حملات التبرع بالدم لصالح المحتاجين له.

ومن جانبها قالت الدكتورة نانسى عبد الحى مدير المركز الإقليمي لمركز الدم الزقازيق وبنها، إنها تحرص كل عام مشاركة أهالى قرية شبرا النخلة حملة التبرع بالدم، وتعتبرها بلدها الثانى، قبل أن تشير إلى أنه يحسب لهم تحقيق الرقم القياسي على مستوى المحافظة والجمهورية، كما أثنت على حرص أعضاء الجمعية و المنظمين للحملة على مشاركة الأطفال معاهم ليس بالتبرع بالدم بل بالتنظيم وتسجيل إستمارات المتبرعين لغرس لديهم ثقافة التبرع بالدم منذ الصغر، قبل أن تشير أن القرية هى رقم 1 على مستوى المحافظة والجمهورية فى تجميع الدم.