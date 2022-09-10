سعيد الأرتيست وفرقة الإيقاعات الشرقية في حفل كامل العدد بأوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مساء اليوم حفلا فنى لعازف الإيقاع العالمى الفنان سعيد الأرتيست وفرقة الإيقاعات الشرقية.. وقد رفع شعار كامل العدد قبل أيام من موعد الحفل.

قدم الأرتيست خلال الحفل برنامجا متميزا لنماذج إبداعية مزجت التراث بالحداثة، وعبرت عن جزء من ملامح التراث مستخدمًا آلات الإيقاع والآلات الشعبية وعبر عن الفلكلور بروح العصر، حيث عزف عدد من أعماله الخاصة بأسلوبه المتميز والتى تفاعل معها جمهور الحفل منها "خربشة وروشنة، أمواج البحر، سلام إسكندرانى، إحنا الشباب، إيقاع من القلب، وغيرها.

كما شارك من شباب المطربين والمطربات فتحى عبد الحليم، رنا أبو السعود، يارا، مى مصطفى، هشام اليمنى من"اليمن" وأسماء لزرق من "المغرب" بمختارات طربية من زمن الفن الجميل والتراث الشعبى بالإضافة إلى بعض الأغانى المعاصرة منها بين شطين ومية، صافينى مرة، كامل الأوصاف، حب إيه، الأسامى، يا أهل الهوى، حلوين من يومنا والله، سامحتك، والله، غنى لى شوى، يا بنت السلطان، أكدب عليك.

إلى جانب فقرة للمزمار الصعيدى والطبل أداها سيد الحسينى وبهاء هندى، كما شارك بالحفل عازف الأكورديون فاروق محمد حسن بلحن "بتونس بيك". وقدم شباب فرقة الفنون الشعبية رقصة متميزة من الفلكلور السكندري "سلام إسكندراني"

وبمشاركة متميزة قدم كل من الفنانة هدى حسنى والفنان أيمن الأبيض بلحن "إن راح منك يا عين" للفنانة الكبيرة شادية، و"سهر الليالي" على آلة الكلارينت.

يشار إلى الفنان سعيد الأرتيست بدأ مشواره فى عالم الايقاع بمحافظة الإسكندرية حتى أصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة لبراعته وتميزه فى العزف على آلة الطبلة وفى عام 1980 قرر الارتيست أن يذهب إلى القاهرة لتصبح نقطة انطلاق لمشواره الفنى فى عالم الايقاع حيث اصبح عضو بارزا فى العديد من اشهر واعرق الفرق الموسيقية والفنية.