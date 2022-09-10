اليوم السابع
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"سانا": قوات الاحتلال الأمريكى تسرق دفعة جديدة من النفط السورى

السبت، 10 سبتمبر 2022 06:00 ص
"سانا": قوات الاحتلال الأمريكى تسرق دفعة جديدة من النفط السورى الحرب فى سوريا - أرشيفية
وكالات

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ذكرت وكالة "سانا" أن "قوات الاحتلال الأمريكي سرقت دفعة جديدة من النفط السوري من حقول الجزيرة ونقلتها إلى قواعدها في الأراضي العراقية".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من ريف اليعربية في ريف الحسكة أن "رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 88 صهريجا معبأ بالنفط السوري المسروق خرج اليوم من معبر المحمودية غير الشرعي ودخل الأراضي العراقية".

وأوضحت المصادر أن الرتل "غادر الأراضي السورية على دفعات باتجاه قواعد الاحتلال الأمريكي في شمال العراق".

وكانت القوات الأمريكية أخرجت أكثر من 300 صهريج محمل بالنفط، الأسبوع الماضي، عبر المعابر غير الشرعية.


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