زى النهارده.. أسلحة نارية وطلقات ضمن أحراز "ولاية داعش الصعيد"

كتب: إيهاب المهندس

فى مثل هذا اليوم منذ 5 سنوات، يوم 10 سبتمبر 2017، فضت دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، أحراز قضية محاكمة 66 متهمًا، منهم 43 محبوسين، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش".

وخلال تلك الجلسة وعقب تلاوة ممثل النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين، قامت المحكمة بفض الأحراز، وجاء بالحرز الأول 3 بنادق آلية بحوزة المتهم الثالث، والحرز الثانى عبارة عن مظروف أبيض بداخلة 11 طلقة آلية، والحرز الثالث عبارة حقيبة سوداء اللون بداخلها جهاز لاب توب بخص المتهم مصطفى أحمد، وحرز رابع عبارة عن مظروف بيج اللون بداخلة 2 هاتف محمول تخص المتهم محمد أحمد.

كما فضت المحكمة الحرز الخامس، وهو عبارة عن بندقية خرطوش تخص المتهم محمد أحمد السيد، وحرز آخر عبارة عن بندقية خرطوش ألمانية الصنع بحوزة المتهم محمود غالب.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.