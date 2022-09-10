رفع الأعلام المنكّسة فى المملكة المتحدة بعد تنصيب الملك تشارلز الثالث

كتب عبد الوهاب الجندى

رفعت الأعلام المنكّسة في المملكة المتحدة حدادا على رحيل الملكة إليزابيث، مجددا بعد تنصيب الملك تشارلز الثالث، ثم يعاد تنكيسها يوم الأحد، كعلامة احترام لوفاة الملكة.

وأعلن مجلس اعتلاء العرش البريطاني، السبت، تشارلز الثالث ملكاً رسمياً لبريطانيا، واجتمع المجلس في قصر سانت جيمس في لندن، لتنصيب الملك في غيابه، ثم أصدر الملك إعلاناً وتلا ووقع قسماً.

وبدأت مراسم إعلان الملك تشارلز الثالث رسميًا ملكًا لبريطانيا، حيث اجتمع مجلس من كبار السياسيين والمسؤولين في قصر سانت جيمس في لندن لتنصيبه.