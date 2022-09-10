رئيس مجلس النواب: مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية يمد الجسور بين الشعوب

كتب إبراهيم قاسم

قال المستشار حنفى على جبالى رئيس مجلس النواب، أن استمرار الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية اليوم، يؤكد على مد الجسور بين أبناء الشعوب القارة السمراء.

ووجه المستشار حنفى على جبالى رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالاجتماع السادس التحية لروح المستشار الراحل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق والذى شهد إطلاق المنصة الرقمية الأفريقية التى تساعد على تبادل المعلومات والتعاون بين الدول الأفريقية.

وانطلقت اليوم أولى فاعليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس العليا والدستورية الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى تستمر حتى يوم الاثنين المقبل بإصدار التوصيات النهائية لهذا الاجتماع.

وحضر الجلسة الافتتاحية المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية التى تستضيف المؤتمر وأعضاء المحكمة كما وصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل، والسفير سامح شكرى وزير الخارجية والمستشار حنفى على جبالى رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والمستشار حماده الصاوى النائب العام.

وكشف المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام الاجتماع، خلال مؤتمر صحفى عقد أمس الجمعة عن أن المحاور التي سيتناولها الاجتماع خلال الثلاثة أيام المقبلة حيث يشمل المحور الأول للاجتماع الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، ويتناول المحوى الثاني الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين.

وأضاف أن المحور الثالث سيتناول الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ويهتم المحور الرابع، بدور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.

ويشارك فى المؤتمر 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية، ونحو 60 قاضيا.