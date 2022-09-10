رئيس جامعة سوهاج يتفقد الأعمال الإنشائية بمشروع مستشفى الجراحات التخصصية.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد اليوم الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، تطور الأعمال الإنشائية بمشروع مبنى مستشفى جراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب "الجراحات التخصصية" بالمقر القديم للمستشفيات الجامعية، لمتابعة تنفيذ المشروع وما تم إنجازه، وقد صاحب رئيس الجامعة فى جولته كلاً من المحاسب أشرف القاضى امين عام الجامعة، الدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب، والدكتور حمدى سعد المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والعميد خالد حلاوة قائد مأمورية سوهاج بالشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأكد رئيس الجامعة أن قطاع الصحة شهد تطوراً ملحوظاً وفق الخطة الإستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة لدعم قطاع الصحة وتطوير المستشفيات الجامعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة فى مصر، وتقديم خدمة علاجية نموذجية لكافة المواطنين.

وأوضح عبد الخالق أن الجامعة تسعى إلى التوسع فى إنشاءات المستشفيات الجامعية، نظراً لتزايد أعداد المرضى المترددين سواء من أهالى سوهاج أو من محافظات جنوب الصعيد، لتقديم الخدمات العلاجية لهم بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وعلى أيدى طاقم طبى متكامل وذى كفاءة عالية.

وأشار الدكتور مجدى القاضى إلى أن مبنى مستشفى الجراحات التخصصية يقام على مساحة 1400 م2، ويتكون من 7 طوابق وبدروم ودور أرضى، وبطاقة استيعابية 163 سريرا، كما يحتوى على 8 غرف عمليات و3 غرف عناية مركزة و12 عيادة خارجية، موضحاً أن المبنى يضم عدد من الأقسام الطبية تشمل زراعة الكلى والقوقعة، والقلب والصدر، وتشوهات الوجه والرقبة، كما ستضم قسم خاص بالجراحات الميكروسكوبية، وجراحات قلب الأطفال.

وأضاف الدكتور حمدى سعد أن رئيس الجامعة قد وجه خلال جولته بسرعة رفع مخلفات البناء من المساحة المتاخمة للمبنى، وسرعة الانتهاء من أعمال التشطيب بالدور السابع من المبنى والمزمع تخصيصه لعلاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، كما وجه ايضاً بضرورة تطوير البوابة الموجهة لهذا المبنى لكى تتناسب مع أهميته وما سيؤديه من خدمات علاجية مختلفة.



جولة بمحيط المشروع لرئيس الجامعة (1)



جولة بمحيط المشروع لرئيس الجامعة (2)



جولة بمحيط المشروع لرئيس الجامعة (3)



جولة بمحيط المشروع لرئيس الجامعة (4)



جولة بمحيط المشروع لرئيس الجامعة (5)



جولة بمحيط المشروع لرئيس الجامعة (6)



رئيس الجامعة يتابع الاعمال



رئيس الجامعة يتفقد مستشفى الجراحات التخصصية



رئيس الجامعة يستمع للشرح