رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية طب بنين بالقاهرة

كتب لؤى على

أجرى الدكتور سلامة داود، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، جولة تفقدية صباح اليوم؛ لمتابعة سير أعمال لجان الامتحانات بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، جاء ذلك بحضور الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب رئيس الجمعية المصرية لجراحة العمود الفقري، الذي اصطحب رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة؛ لتفقد لجان امتحانات الفرقة السادسة أعمال السنة مادة (التوليد وأمراض النساء).

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بالاطمئنان على أعمال الامتحانات بمختلف اللجان، ومتابعة جاهزية كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة ومتابعتها لجميع أعمال امتحانات الفرق النهائية بالكلية في مختلف المواد الطبية.

كما تابع رئيس الجامعة استعدادات الكلية لبدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023م والذي سوف يبدأ السبت الموافق الأول من شهر أكتوبر القادم.

وخلال الزيارة حرص أعضاء هيئة التدريس والطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة، وعميد الكلية.

جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا كانت سباقة في التقديم للحصول على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة.