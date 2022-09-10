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رئيس الوزراء يستهل زيارته لشرم الشيخ بتفقد استعدادات تنظيم مؤتمر COP27

السبت، 10 سبتمبر 2022 02:59 م
رئيس الوزراء يستهل زيارته لشرم الشيخ بتفقد استعدادات تنظيم مؤتمر COP27 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمدينة شرم الشيخ، يرافقه عدد من الوزراء، واستهل رئيس الوزراء الزيارة بتفقد عدد من الأتوبيسات والمشروعات الخضراء ضمن الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ cop27.
 
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة رفيع المستوى السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعدد من الوزراء، ورؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.

مؤتمر تغير المناخ

مصطفى مدبولى

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اليوم السابع بلس



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