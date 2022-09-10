رئيس الوزراء: الحفاظ على موارد أفريقيا التزام وواجب على جميع دول القارة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الحفاظ على الموارد الطبيعية فى القارة الأفريقية لم يعد خيارا مطروحا وإنما أضحى التزاما وواجبا على جميع الدول الأفريقية فى عالم يموج باضطرابات سياسية واقتصادية تفرض التعاون المشترك.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته خلال اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية: " التزام دول القارة بحماية الموارد الطبيعية يلقى على عاتق المشاركين فى اجتماع القاهرة مسئولية البحث وتبادل الفكر ووضع المبادئ المشتركة وضمانات دستورية لحماية الموارد الطبيعية فى القارة الأفريقية".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: "مصر تمد يد العون وتضع الإمكانيات البشرية والفنية والعلمية للمشاركة فى النهوض بأفريقيا نحو مستقبل أفضل للشعوب الأفريقية".