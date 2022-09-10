اليوم السابع
Ads
السبت، 10 سبتمبر 2022 12:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: الحفاظ على موارد أفريقيا التزام وواجب على جميع دول القارة

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:10 ص
رئيس الوزراء: الحفاظ على موارد أفريقيا التزام وواجب على جميع دول القارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الحفاظ على الموارد الطبيعية فى القارة الأفريقية لم يعد خيارا مطروحا وإنما أضحى التزاما وواجبا على جميع الدول الأفريقية فى عالم يموج باضطرابات سياسية واقتصادية تفرض التعاون المشترك

 

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته خلال اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية: " التزام دول القارة بحماية الموارد الطبيعية يلقى على عاتق المشاركين فى اجتماع القاهرة مسئولية البحث وتبادل الفكر ووضع المبادئ المشتركة وضمانات دستورية لحماية الموارد الطبيعية فى القارة الأفريقية". 

 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: "مصر تمد يد العون وتضع الإمكانيات البشرية والفنية والعلمية للمشاركة فى النهوض بأفريقيا نحو مستقبل أفضل للشعوب الأفريقية". 

 

 


اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم

اجتماع رؤساء المحاكم

المحاكم الدستورية

المحاكم الدستورية الافريقية

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى



الموضوعات المتعلقة

رئيس المحكمة الدستورية العليا يوجه الشكر للرئيس السيسي لدعمه اجتماع القاهرة

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:47 ص

انطلاق فعاليات اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:40 ص

المستشار محمد عماد: المحكمة الدستورية سنت سنة حميدة باجتماع رؤساء المحاكم

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:36 ص

بث مباشر.. انطلاق فعاليات اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:25 ص

وصول رئيس الوزراء اجتماع المحكمة الدستورية العليا

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:24 ص

رئيس الوزراء يحضر اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية بعد قليل

السبت، 10 سبتمبر 2022 09:44 ص

5 محاور تناقشها جلسات رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.. تعرف عليها

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 06:28 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة