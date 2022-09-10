رئيس المحكمة الدستورية العليا يوجه الشكر للرئيس السيسي لدعمه اجتماع القاهرة

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قدم المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا: "القيادة السياسية قدمت دعما مشهودا ورعاية لكافة دورات اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم، هذه الرعاية الذي تخطت استمرار الانعقاد في إطار دعم أواصر اخوة صادقة بين الشعوب الإفريقية، فتحية إعزاز وامتنان لهذه القيادة الرشيدة.

وأضاف خلال كلمته في اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الإفريقية: "أقدم التهنئة للمشاركين اليوم بمناسبة الاجتماع السادس بما يحمله من دلالات راسخة.. وهذه الاجتماعات لها إسهامات دستورية وقانونية في إطار تحقيق النهضة للدول الإفريقية".

وتابع المستشار بولس فهمي: "تنمية الشعوب الإفريقية عنوان ومرجع لاجتماع القاهرة السادس.. المواطنة وحقوق المهاجرين واللاجئين.. والخصوصية الثقافية للشعوب الإفريقية.. والتنمية الاقتصادية من منظور اجتماعي موضوعات تكون نسيج واحد تحت مفهوم تنمية الشعوب الإفريقية".