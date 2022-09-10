اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيسة "النواب البحريني": العلاقات البرلمانية خيار أساسي لمواجهة الأزمات

السبت، 10 سبتمبر 2022 01:02 م
رئيسة "النواب البحريني": العلاقات البرلمانية خيار أساسي لمواجهة الأزمات النواب البحريني
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أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل، اليوم السبت، أن تعزيز العمل البرلماني الدولي المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة يمثل ركيزة أساسية وأولوية ثابتة تحرص الدبلوماسية البرلمانية للبحرين على توظيف إمكانياتها من أجل الأخذ به لآفاق أرحب من التقدم، مشيرة إلى أهمية العلاقات البرلمانية وما يمثله التعاون والتنسيق من خيار أساسي لمواجهة التحديات والأزمات التي تواجه الدول والشعوب.

جاء ذلك خلال عدة لقاءات عقدتها زينل مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيسات برلمانات عدد من الدول على هامش مشاركتها على رأس وفد الشعبة البرلمانية الممثل للبحرين المشارك في أعمال القمة 14 لرئيسات البرلمانات المنعقدة حاليًا في العاصمة الأوزبكستانية "طشقند" وبتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس الشيوخ الأوزبكستاني، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين /بنا/.

وتطرقت زينل - خلال اللقاءات - إلى أهمية توظيف الدبلوماسية البرلمانية في تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البحرين والدول الصديقة، مؤكدة أن بلادها تمثل مركزًا ماليًا استراتيجيًا في المنطقة، ولديها بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة، وتقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين، منوهة بالتقدم الذي تشهده البحرين في تطوير منظومتي التعليم والصحة، وما تسجله من جهد رفيع في مجال رعاية حقوق الإنسان سواء على مستوى التشريعات أو العمل المؤسسي أو الممارسات الواقعية.

وأكدت رئيسة مجلس النواب البحريني أهمية تنسيق المواقف والرؤى البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة خلال المشاركة في مختلف المحافل الدولية، وذلك استجابة لدعوات تعزيز التعاون القائم بين المؤسسات التشريعية في هذه الدول، وبما يلبي تطلعات وطموحات الشعوب ويعمل على تحقيق رغباتها وآمالها في مستقبل أفضل.

 


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