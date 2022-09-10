خليك مؤدب..الحبس 3 سنوات والغرامة 200 ألف جنيه عقوبة السب على السوشيال ميديا

كتب – أحمد عبد الهادى

انتشرت العديد من الخلافات بين المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت تتواجد بشكل يومي ومستمر، بداية من القرية وحتي المدن، فظهرت جرائم السب والقذف على فيس بوك وواتس آب وتويتر وإنستجرام وتيليجرام وغيرها، ووضع قانون عقوبات مبادئ هامة لمنع جرائم السب والقذف الإلكترونى.

ويقدم اليوم السابع، شروط إثبات جريمة السب والقذف، والعقوبات التي يتعرض لها من سب، أو تعرض بما لا يجوز التلفظ به لأحد على مواقع التواصل الاجتماعي في السطور التالية:-

-إثبات جريمة السب على الإنترنت.

- وجود برنت سكرين يتضمن كلام الجاني للمجني عليه.

- وجود نسخة من صفحة مرتكب الفعل.

عقوبات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي:-

- الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد إزعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

- الحبس الوجوبي مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير.

- تعويض مادي يصل إلى مليون جنيه يستحقها المجني عليه في قضايا التشهير.