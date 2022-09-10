حبس عاملين لاتهامهما بقتل والدتهما للحصول على ميراثها بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قررت نيابة مركز شبراخيت بالبحيرة، حبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإشعال النيران فى حجرة والدتهما، للحصول على ميراثها، ما أدى لوفاتها.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين ورود إخطار من مستشفى شبراخيت العام، يفيد وصول "و.ر.م" 76 سنة مصابة بحروق من الدرجة الأولى، إثر نشوب حريق داخل منزلها، ما أدى إلى وفاتها.

وكشفت التحريات الأمنية وجود شبهه جنائية لوفاة السيدة المسنة، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجلا المجنى عليها "ر.م.ا" وشقيقه "م .م ر" عامل حيث قام المتهمان بإشعال النيران داخل حجرة والدتهما، ما أدى إلى وفاتها، وذلك للاستيلاء على ميراث المجنى عليها وإمكانية بيع منزلها للحصول على مكاسب مالية.

وبتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بإشعال النيران داخل حجرة والدتهما مما أدى وفاتها إثر إصابتها بحروق شديدة بأنحاء مختلفة بالجسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات هذه الواقعة البشعة.