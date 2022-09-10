حبس "ديلر" دار السلام 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة هيروين

أمرت نيابة دار السلام، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة مخدرالهيروين.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، من ضبط أحد الأشخاص بدار السلام بحوزته مواد مخدرة بقصد الإتجار، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة .. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - فرد خرطوش – عدد من الطلقات -ميزان حساس - مبلغ مالى - هاتف محمول) وذلك حال تواجده بدائرة القسم.

بمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح والمبلغ من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل التواصل بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.