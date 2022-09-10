حبس تاجر مواد مخدرة بحوزته نصف كيلو حشيش و250 ألف جنيه فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - أحمد إسماعيل

أمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته نصف كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، واعترف المتهم عقب القبض عليه بالاتجار بالمواد المخدرة.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، أثناء قيادته سيارة ملاكي، ماركة ميني كوبر، وضبط بحوزته نصف كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ نصف مليون جنيه، وهواتف محمولة، وسلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.