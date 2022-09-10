توزيع 12 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بأسيوط ضمن "من المصريين للمصريين"

أسيوط - هيثم البدرى

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة توزيع 12 طن لحوم مجمدة على مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" ، والضمان الاجتماعي بجميع أنحاء المحافظة ضمن مبادرة "من المصريين للمصريين" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الدعم للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.. جاء ذلك خلال لقاءه مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة .

وأشاد محافظ أسيوط ، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في توفير المساعدات الغذائية، واللحوم للأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة موجهًا بالتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والإدارات الاجتماعية المختلفة لسرعة توزيع اللحوم طبقا لقواعد البيانات التي قامت بإعدادها التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم للمستحقين مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الخدمات والدعم العيني للمواطنين خاصة من الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، أن كميات اللحوم البلدية المخصصة للأسر الأكثر احتياجًا على مستوى محافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية " من المصريين للمصريين " تصل إلى 40 طن من اللحوم المجمدة والمذبوحة بالمجازر المصرية حيث يتم توزيع 2 كيلوجرام لكل أسرة من مستفيدي برنامج "تكافل كرامة" وعملاء الضمان الاجتماعي وفقًا للترشيحات المرسلة من الوزارة مشيرًا إلى إنه جاري توزيع 12 طن من اللحوم على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بإدارة شرق (مركز أسيوط) ومركز الفتح بنحو يصل إلى 6000 مستفيد بواقع 2 ك لحمه لكل مستفيد منوها عن استلام 20 طن من قبل وتوزيعها بمراكز أبنوب والقوصية وديروط وساحل سليم والغنايم والبداري ومدينة أسيوط وصدفا بنحو يصل إلى 10ألاف مستفيد.



محافظ يتابع توزيع لحوم تكافل وكرامة



محافظ يتابع توزيع لحوم تكافل وكرامة