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توافد الآلاف على مؤتمر الصلح "القودة" لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأسوان.. صور

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:12 ص
توافد الآلاف على مؤتمر الصلح "القودة" لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأسوان.. صور مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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تشهد قرية العباسية بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، اليوم السبت، مراسم مؤتمر صلح "القودة" لإنهاء خصومة ثأرية فى مهدها بين عائلتين بعد مقتل شاب على يد صديقه من أبناء القرية مطلع العام الجارى 2022.
 
وتوافد الآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة للعباسية لحضور مراسم الصلح التى تأتى بجهود من لجان المصالحات للأشراف الأدارسة وتحت رعاية محافظ أسوان ومدير الأمن، وبحضور السكرتير العام للمحافظة محمد أبو غنيمة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ونواب البرلمان والقيادات الدينية وكبار القبائل والأجاويد.
 
وتعود أحداث القضية، إلى شهر يناير من العام الجارى 2022، عندما وقعت مشاجرة بين "إبراهيم.ح.م" 32 سنة من أبناء "العبابدة" وسامح أحمد موسى، من أبناء "الجعافرة" أثناء عملهم فى مشروع الصرف الصحى بقرية عزبة العرب التابعة لقروى العباسية بكوم أمبو، وتطورت المشاجرة بينهما حتى قام "إبراهيم" بالتعدى على "سامح" بأداة الحفر حتى سقط قتيلا، وتم ضبط المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتوصلت جهود المصالحات إلى التوافق بين العائلتين لإتمام الصلح بين العائلتين.
 
مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى أسوان (1)
مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى أسوان (1)

مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى أسوان (2)
مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى أسوان (2)

مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى أسوان (3)
مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى أسوان (3)

مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى أسوان (4)
مؤتمر الصلح لإنهاء خصومة ثأرية فى أسوان (4)

 


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اسوان

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