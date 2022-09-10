تنفيذ 3 قرارات إزالة لتعديات على أراضي الدولة وحملات لمحاربة نباشى القمامة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها؛ وتعليمات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية لتنفيذ الحملات.

هذا وأشار الشريف أنه خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تم تنفيذ 3 قرارات لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة للهيئة العامة للاصلاح الزراعي بحي العامرية ثان.

وقد أوضحت المهندسة جيهان مسعود انه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تم التنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، مؤكدة أن جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بقومون بالمرور على الأراضي التي تم تنفيذ الازالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بشكل يومي، حيث تم تنفيذ اليوم قرارات إزالة على أراضي الدولة التابعة للهيئة العامة للاصلاح الزراعي بحي العامرية ثان متمثلة في إقامة أسوار و تشوينات بالمخالفة للقانون بمساحة قدرها 9 سهم 8 قيراط.