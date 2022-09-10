تفاصيل تدشين منظومة التاكسي الذكي ذات الدفع الإلكترونى بشرم الشيخ

شرم الشيخ ـ محمد حسين - ياسر عامر

انطلقت فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء أول منظومة من نوعها للتاكسى الذكي المتضمنة الدفع الإلكترونى، بعد تدشينها رسميا اليوم ، حيث أوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تفاصيل منظومة التاكسي الذكي المتضمنة الدفع الالكترونى بشرم الشيخ ومنظومة الكاميرات الذكية ليتم سداد قيمة التعريفة عن طريق اجهزة الـ POS تنفيذ شركة-card التابعة لمجموعة E-finance.

وقال اللواء خالد فودة أن منظومة التاكسي الذكي يشمل التأمين بكاميرات أمنية وسيتم ربطها الكترونيا بالشبكة الوطنية الموحدة السلامة والطوارئ، ومن أهم مميزات المنظومة هو تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ.

وأضاف المحافظ أنه يتم خلال المنظومة رصد سرعة التاكسي وموقعه، وكذا رؤية امامية و داخلية للسيارة لتحديد ملابسات اي حدث داخل او خارج السيارة، وكذا تفقد تركيب الهوية البصرية على التاكسي من الخارج وأنه سيتم تركيب تلك المنظومة المتكاملة بجميع تاكسيات مدينة شرم الشيخ تباعا استعدادا لمؤتمر المناخ COP 27.

وسبق وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، أنه يجرى تجهيز مشروع الأتوبيس الكهربائي الصديق للبيئة استعدادا لتعميم استخدامه والانتفاع به في مدينة شرم الشيخ، مدينة السحر والجمال، أثناء انعقاد مؤتمر قمة المناخ COP 27، لافتا أنه يعمل بالكهرباء ولا يسبب انبعاثات أو ملوثات للبيئة، الأمر الذي تسعى إليه جميع الدول، وكان لمدينة شرم الشيخ السبق في تطبيقه، كما يوفر الأتوبيس خدمة مكيف الهواء، التي ستكون سببًا جاذبًا للركاب، حيث يفضل الركاب وجود هذه الميزة في المركبة، خصوصًا في المناطق التي تشتد فيها درجات الحرارة.