اليوم السابع
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تعرف على جهود الدولة لتشجيع المزارعين على زراعة القمح

السبت، 10 سبتمبر 2022 03:00 ص
تعرف على جهود الدولة لتشجيع المزارعين على زراعة القمح حصاد القمح - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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بذلت الدولة جهودًا كبيرة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية حيث صدر  توجيه رئاسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلى للموسم الزراعي 2022  و ساهم هذا الدعم فى تغطية تكلفة الزراعة، وشجع المزراعين على التوسع فى زراعة القمح.

وفى التقرير التالى نتعرف على جهود الدولة لتشجيع المزارعين على زراعة القمح وتوريده للدولة.

1-قدمت الدولة حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2022.

2- تم إلزام جميع المنتجين بتسليم 12 إردباً من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، و المزارع الذي يورد 12 إردب قمحيحصل على 10 كيلو ردة خشنة بسعر 3.8 جنيه للكيلو، في حين سعره في السوق الحر 4.5 جنيه.

3-تضمنت الحوافز الإضافية، حصول من يورد أكثر من الكمية المحددة للفدان بـ12 إردباً على 20 كيلو ردة خشنة.

4- تحديد وزن الإردب من القمح بـ 150 كيلو فقط بدلاً من 155 كيلو،  مما يوفر  5 كيلو جرامات قمح في كل إردب لمصلحة الفلاح.

5-موافقة مجلس الوزراء على صرف 65 جنيهاً لكل إردب كحافز استثنائي للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة.

6- زيادة عدد نقاط استلام الأقماح، حيث تم إضافة 45 نقطة لاستلام القمح عام 2022 ليصل الإجمالي إلى 450 نقطة.

7- الإعلان مبكراً عن سعر توريد القمح قبل الزراعة لأول مرة، وأن تتم عمليات الدفع النقدي للمزارعين بشكل فوري أو خلال 48 ساعة.

 

8- - 1000  جنيه سعر استرشادي لإردب القمح الموسم المقبل تنفيذاً للزراعة التعاقدية على الطبيعة.

9- تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة من القمح لتصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 إردباً.

 

10-يوجد أكثر من 21 ألف حقل إرشادي في المناطق الأكثر زراعة للقمح وهي منصة مهمة لتوعية الفلاح.

 

 11-  إطلاق الحملات القومية التي تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين.

12- بلغت مساحة القمح المزروعة 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة 7.4%.

13-بلغ عدد الصوامع 74 صومعة في 2022، مقابل 40 صومعة عام 2014، بنسبة زيادة 85%.

14- زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن عام 2022، مقابل 1.2 مليون طن عام 2014.

15- تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، كما جار تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية، بهدف زيادة المخزون السلعى ووصوله إلى ما بين 8 لـ 9 أشهر بدلاً من 4 لـ 6 أشهر.

 


القمح

المزارعين

زراعة القمح

محصول القمح



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