اليوم السابع
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تعرف على أهم أسعار المحاصيل المحددة ضمن الزراعة التعاقدية

السبت، 10 سبتمبر 2022 08:00 ص
تعرف على أهم أسعار المحاصيل المحددة ضمن الزراعة التعاقدية وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت: أسماء نصار

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بذلت الدولة جهود كبيرة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تم التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية، و إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة بما يساهم في زيادة

الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع.

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التفاصيل حول الزراعات التعاقدية: 

1- الزراعة التعاقدية توفر للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، و سيحصل عليه كاملاً.

2- تضمن الزراعة التعاقدية أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالمياً أو في السوق المحلية.

3- تم تفعيلها لأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن وحالياً الذرة مع التوسع في باقي المحاصيل.

4- تم الاتفاق على بدء الزراعة التعاقدية للذرة بحد أدنى سعر ضمان 6000 جنيه للطن على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول.

5- بلغ سعر الضمان لفول الصويا 8000 جنيه ارتفاعاً من 5 آلاف جنيه، وإذا ارتفع سعره العالمي إلى 14 ألفاً سيتم دفعها.

6- رفع أسعار عباد الشمس من 5500 جنيه إلى 8500 جنيه كسعر استرشادي.

- يبلغ سعر القمح 1000 جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، مقارنة بـ 820 جنيهاً للموسم الماضي.

8- 6000 جنيه لقنطار من القطن عام 2021 مقارنة بـ 2100جنيه عام 2020.

 

 


الزراعة التعاقدية

القطن

الذرة

القمح



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