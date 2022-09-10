تجديد حبس 4 أشخاص ضبطوا أثناء التنقيب عن الآثار بروض الفرج

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج، تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على 4 أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة روض الفرج، أثناء التنقيب عن الآثار دخل منزل وتم تحرير محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (4 أشخاص ، مقيمين بدائرة القسم)، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهم ..وبحوزتهم (معدات الحفر).

بمواجهتهم أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة، اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.