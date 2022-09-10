بيطرى الأقصر ينظم ندوات توعية لسيدات إسنا للحفاظ على الثروة الحيوانية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، ندوات توعية مكثفة فى مختلف أرجاء مدينة إسنا، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكليف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، ومتابعة الدكتورة نيفين عبد الجواد مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطرى بالأقصر، بإستمرار وتفعيل دور الإرشاد البيطرى بالمديرية.

ويقول الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه تم العمل فى تلك الندوات للتوعية بالطب البيطرى، بمعرفة الدكتورة سارة باخوم رئيس قسم الإرشاد البيطرى بادارة إسنا البيطرية، وإستمراراً لتفعيل دور الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى التوعية والمشاركة المجتمعية.

ويضيف مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه على مدار الأسبوع الماضي تم عمل الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية، وهى كالتالى:- (قامت الدكتورة منال أحمد السعيد الطبيبة بوحدة الدير البيطرية بإسنا بعمل ندوة وتوعيات إرشادية بيطرية بالجمعية الخيرية الاسلامية بالدير بإسنا - قامت الدكتورة مروة ربيع الطبيبة بوحدة بندر إسنا البيطرية بعمل ندوة وتوعيات إرشادية بيطرية بجمعية المحافظة على القرآن الكريم ببندر إسنا - قامت الدكتورة ياسمينة محمد الصغير الطبيبة بوحدة نجع سعيد البيطرية بإسنا بعمل ندوة وتوعيات إرشادية بيطرية بوحدة التضامن الإجتماعى بنجع سعيد بإسنا).

وأكد الدكتور فتحى سلمى، أنه من خلال هذة الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية، قامت الطبيبات بتوعية الحضور بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد هذه الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى التوعية بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتم تعريف الحضور بهذه الأمراض من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى توعية الحضور بأهمية وكيفية الحصول على كوب لبن صحى آمن خالى من الأمراض، وكذلك التوعية بمبادئ التربية المنزلية الآمنة للطيور والذبح الأمن للطيور لتفادى التعرض للإصابة بمرض إنفلونزا الطيور، وتعريف الحضور بالمرض وأعراضه على الطيور المصابة وطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى تفعيل دورها الإرشادي والتوعوي فى المجتمع بعمل الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية بكافة قرى ومدن ونجوع محافظة الأقصر.



جانب من توعية سيدات إسنا بالثروة الحيوانية



فعاليات التوعية باهمية الثروة الحيوانية فى إسنا