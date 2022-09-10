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بوتين يهنئ سكان العاصمة الروسية فى الذكرى الـ875 لتأسيس المدينة ويفتتح "شمس موسكو"

السبت، 10 سبتمبر 2022 05:04 م
بوتين يهنئ سكان العاصمة الروسية فى الذكرى الـ875 لتأسيس المدينة ويفتتح "شمس موسكو" بوتين
كتب محمد جمال

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فى الذكرى الـ875 لتأسيس موسكو، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنجازات المدينة، معتبرا أنها جمعت بشكل عضوي تاريخا ممتدا لقرون وطاقة شباب وتكنولوجيا فائقة، بحسب "روسيا اليوم".

جاء هذا التصريح في كلمة تهنئة لسكان العاصمة الروسية ألقاها بوتين اليوم السبت في متنزه "زارياديه" بوسط موسكو خلال فعالية رسمية مكرسة لـ"يوم المدينة".
 
وقال: "نحن فخورون بموسكو، نحن نحب هذه المدينة بآثارها العظيمة وإيقاعها الحديث والديناميكي والمندفع للحياة، بسحر الحدائق والأزقة والشوارع المريحة، بثراء الأحداث التجارية والثقافية التي تحتضنها".
 
وأضاف أن موسكو جمعت بشكل عضوي حكمة القرون مع طاقة الشباب، وتاريخها المجيد مع الحلول الأكثر تقدما في عصر التكنولوجيا الفائقة الجديدة.
 
كما افتتح بوتين عبر تقنية فيديو كونفرنس جزءا من طريق موسكو عالي السرعة في شمال شرق المدينة، وعجلة المراقبة "شمس موسكو" الواقعة في رحاب معرض إنجازات الاقتصاد الوطني بشمال موسكو.
 
وأصبحت "شمس موسكو" التي يبلغ ارتفاعها 140 مترا، أكبر عجلة مشاهدة في أوروبا متفوقة على "عين لندن" (135 مترا).
 
يذكر أن أكبر عجلة من هذا النوع في العالم هي "عين دبي" بارتفاعها الذي يتجاوز 250 مترا.

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