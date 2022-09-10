اليوم السابع
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السبت، 10 سبتمبر 2022 12:07 م
أكرم القصاص
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بطولة تنشيطية لمنطقة كمال الأجسام بالفيوم لاختيار منتخب المحافظة.. صور

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:12 ص
بطولة تنشيطية لمنطقة كمال الأجسام بالفيوم لاختيار منتخب المحافظة.. صور جانب من النشاط
الفيوم رباب الجالي

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نظمت منطقة كمال الأجسام بمحافظة الفيوم البطولة التنشيطية المفتوحة لاختيار منتخب المحافظة تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولى ورئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، وذلك لاختيار المنتخب الذى يمثل المحافظة فى بطولة الجمهورية المقرر إقامتها فى محافظة الإسماعيلية يوم الخميس المقبل.

وصرح عبد الحكيم اللواج رئيس فرع الاتحاد المصرى لكمال الاجسام بمحافظة الفيوم، أن البطولة المفتوحة شارك بها  70 لاعبا وتم اختيار 10 لاعبين لتمثيل محافظة الفيوم تحت 17 عاما فى بطولة الجمهورية

وأضاف "اللواج"، أنه جارى التنسيق مع الإتحاد المصري لكمال الاجسام لإقامة بطولة الصعيد على أرض محافظة الفيوم خلال العيد القومى للمحافظة فى مارس 2023 بمشاركة 10 محافظات.

جانب من البطولة (2)
جانب من البطولة 

 

جانب من البطولة (3)
جانب من البطولة

 


 

 

جانب من البطولة (5)
جانب من البطولة 

 

جانب من البطولة (1)
جانب من البطولة

 


الأنشطة الرياضية بالمحافظات

كمال الأجسام

الفيوم

محافظة الفيوم



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