بسبب الآيس كريم.. الشرطة الإيطالية تغرم سائحا 450 يورو

كتب محمد جمال

قررت السلطات الإيطالية تغريم سائح أمريكى 450 يورو، بسبب تناوله الأيس كريم في أحد الأماكن السياحية.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن السائح الأمريكي البالغ من العمر 55 عاماً، تم تغريمه خلال قضائه عطلة في روما، بسبب القواعد الصارمة المعمول بها، إذ إن تناول الآيس كريم على درجات النافورة في روما غير مسموح.

وألقت الشرطة القبض على السائح، بعد أن جلس على نافورة Fontana dei Catecumeni وتناول الآيس كريم، ورفض التحرك من مكانه عندما حذرته الشرطة.

ولدى روما قواعد صارمة فيما يتعلق بالأكل والشرب في أماكن معينة من المدينة، للحفاظ على الأماكن السياحية، كما تمنع القواعد الصارمة في روما أي شخص من تناول الطعام أو الشرب أو الجلوس على النوافير.

وكان يوليو الماضي شهد تغريم سائح بريطاني 500 يورو، بعد أن غمس قدميه في نافورة بروما، كما تم تغريم سائحين بمبلغ 950 يورو، بعد دخولهما نافورة تريفي.

وتفرض أماكن أخرى في إيطاليا قواعد صارمة على السائحين، مثل البندقية وسردينيا، حيث اضطر سائحان إلى دفع غرامة قدرها 950 يورو بعدما صنعا القهوة على درجات جسر تاريخي في البندقية.