اليوم السابع
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بدء محاكمة المتهمين بخلية روض الفرج الإرهابية

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:31 ص
بدء محاكمة المتهمين بخلية روض الفرج الإرهابية المستشار محمد حماد- أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس

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بدأت منذ قليل الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد، نظر محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلى شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، والمعروفة إعلاميا بخلية روض الفرج الإرهابية.
 
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
ويواجه المتهمون اتهامات تأسيس وتولى قيادة فى جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية وحيازة أدوات وكاتم صوت.
 
 

خليه روض الفرج

خليه ارهابيه

الجنايات

المستشار محمد حماد



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