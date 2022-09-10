بدء فعاليات الجلسة السادسة لمجلس أمناء الحوار الوطني

كتبت إيمان علي

بدأت منذ قليل، فعاليات الجلسة السادسة لمجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، وأيضًا للبت فى الاقتراحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس بإعادة تقسيم بعض اللجان.

وأكدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، من خلال فيديو بثته لاستعدادات الجلسة، أنه يتم العمل لتشارك الآراء والأفكار على طاولة الحوار الوطني، قائلة: "نسعى معًا نحو بناء الجمهورية الجديدة".

وأكدت إدارة الحوار الوطنى، أن المحور المجتمعى يعتبر من أوائل المحاور التى تشغل المواطنين، وينقسم إلى لجان فرعية ونوعية تمثل أهم قضاياه، وهي: التعليم والصحة والزيادة السكانية و الأسرة والتماسك المجتمعى والأسرة والتماسك المجتمعى والثقافة والهوية الوطنية .

وأضافت: "أيام قليلة تفصلنا عن مرحلة جديدة من مراحل الحوار الوطني، يتشارك بها الجميع من كافة قوى الشعب المصري، ويتناقش خلالها قضايا وموضوعات عدة؛ لنصل معًا إلى جمهورية جديدة تسودها الوئام والتوافق"، ودعت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، متابعيها للمشاركة برأيهم عن القضية الأهم بالنسبة لهم من قضايا المحور المجتمعي.

ولفتت إلى أنه رغم اختلاف الآراء وتعدد الأفكار، اجتمع المصريون تحت سماء واحدة، فى وطن واحد، للخروج برؤية موحدة من أجل جمهورية جديدة، مشيرة إلى أن قضايا المحور السياسى تتمثل فى الحوار الوطنى في: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسى و المحليات و حقوق الإنسان والحريات العامة، ودعت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، متابعيها للمشاركة بالآراء فى أكثر القضايا التى تشغل اهتمامك فى المحور السياسى من خلال التعليقات.