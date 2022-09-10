اليوم السابع
Ads
السبت، 10 سبتمبر 2022 12:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بدء اختبار القدرات بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة الثلاثاء المقبل

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:26 م
بدء اختبار القدرات بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة الثلاثاء المقبل الدكتور محمد غازي عميد كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور محمد غازي، عميد كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة، أنه تقرر إجراء اختبار القدرات التحريرية للطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة بمختلف الأقسام على النحو الآتي:
 
- يوم الثلاثاء 13 من سبتمبر (الترجمة الفورية، واللغة الإنجليزية وآدابها، وشعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية). 
 
-يوم الأربعاء 14 من سبتمبر (الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية، والدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية، والدراسات الإسلامية باللغة الأردية، والدراسات الإسلامية باللغات الإفريقية). 
 
-يوم الخميس 15 من سبتمبر (التخصص العام).
 
وسيكون الامتحان إلكترونيا، وسوف يبدأ  الساعة الحادية عشرة صباحًا، وعلى الطلاب  الحضور إلى مقر الامتحانات بجامعة الأزهر بالقاهرة الساعة العاشرة صباحًا، ولن يسمح لأي طالب بدخول الامتحان إلا ببطاقة الرقم القومي، وصورة إيصال التسجيل لدخول الامتحان، مع خالص الدعاء بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب المتقدمين.
 
 
 

كلية اللغات والترجمة

الازهر الشريف

جامعة الازهر

اختبار القدرات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة