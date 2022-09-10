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باكستان.. مقتل 4 من الشرطة جراء هجوم مسلح شمال غربى البلاد

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:00 م
باكستان.. مقتل 4 من الشرطة جراء هجوم مسلح شمال غربى البلاد الشرطة الباكستانية
كتب محمد جمال

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قتل أربعة جنود من الشرطة الباكستانية وأصيب اثنان بجروح جراء هجوم مسلح نفذته عناصر مجهولة اليوم فى مدينة تانج شمال غربى باكستان، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
 
وأوضحت الشرطة الباكستانية في المدينة أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية أطلقوا وابلاً من النار على رجال الشرطة الذين كانوا مأمورين بحماية مدير إدارة المدينة ما أدى إلى مقتل أربعة منهم وإصابة اثنين بجروح، تم نقلهم إلى المستشفى، مضيفة أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونفذت عملية تمشيط للبحث عن المنفذين.

وأشارت الشرطة إلى رفع مستوى التأهب الأمني في المدينة بعد الهجوم، في حين لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

 


باكستان

أخبار باكستان

مدينة تانج

الشرطة الباكستانية



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