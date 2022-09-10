باكستان.. مقتل 4 من الشرطة جراء هجوم مسلح شمال غربى البلاد

وأوضحت الشرطة الباكستانية في المدينة أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية أطلقوا وابلاً من النار على رجال الشرطة الذين كانوا مأمورين بحماية مدير إدارة المدينة ما أدى إلى مقتل أربعة منهم وإصابة اثنين بجروح، تم نقلهم إلى المستشفى، مضيفة أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونفذت عملية تمشيط للبحث عن المنفذين.



وأشارت الشرطة إلى رفع مستوى التأهب الأمني في المدينة بعد الهجوم، في حين لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم.