انقلاب سيارة نقل ومصرع سائقها في الصف بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقي سائق سيارة نقل مصرعه، نتيجة انقلاب سيارة نقل يستقلها في الصف، بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انقلاب سيارة بمنطقة الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن سيارة نقل انقلبت، ما أسفر عن مصرع سائقها.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.