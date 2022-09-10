اليوم السابع
Ads
السبت، 10 سبتمبر 2022 11:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

انقلاب سيارة نقل ومصرع سائقها في الصف بالجيزة

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:30 ص
انقلاب سيارة نقل ومصرع سائقها في الصف بالجيزة انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي سائق سيارة نقل مصرعه، نتيجة انقلاب سيارة نقل يستقلها في الصف، بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انقلاب سيارة بمنطقة الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن سيارة نقل انقلبت، ما أسفر عن مصرع سائقها.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


حادث سيارة

انقلاب سيارة

الصف

امن الجيزة

حادث مروري بالصف



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة