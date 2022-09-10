اليوم السابع
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انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بالصف

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:13 م
انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بالصف الإنقاذ النهري - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة، من انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بمنطقة الصف، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالصف، تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين غرق طالب تم تحديد هويته.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


غرق طالب

نهر النيل

الصف

امن الجيزة



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