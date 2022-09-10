انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة، من انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بمنطقة الصف، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالصف، تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين غرق طالب تم تحديد هويته.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.