اليوم.. الحكم على مستريحة مستحضرات التجميل بالهرم

كتب أحمد إسماعيل

تصدر محكمة جنح الهرم بجلسة اليوم السبت، حكمها على "نورهان س" الشهيرة بـ"مستريحة مستحضرات التجميل الهرم"، لاتهامها بالاستيلاء على 3 ملايين ونصف من المواطنين.

اعترفت المتهمة نورهان . س 26 سنة والشهيرة بـا "مستريحة مستحضرات التجميل بالهرم، في أقوالها أمام المحقق أنها شريكة في معمل التحاليل الطبية ودورها إدارى فقط، وأنها كانت تأخذ الأموال لتشغيلها في المعمل مقابل عائد أرباح يصل إلى 50 % كل ستة أشهر، وأنها حصلت على مبلغ نصف مليون جنيه من المدعوه عبير . ع ، لافتة إلى أن المعاملات بينهما بدأت منذ عامين تقريبا.

فيما جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس مستريحة مستحضرات التجميل في الهرم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب والاحتيال، وجمع مبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه من ضحاياها بمنطقة الهرم.

كشفت التحقيقات عن وجود عدد من البلاغات ضد المتهمة، وذلك لتعرض الضحايا لواقعة نصب واحتيال وحصول المتهمة منهم على مبالغ مالية، بزعم توظيفها لهم في مجال مستحضرات التجميل والأدوية الطبية بقيمة 3 ملايين و500 ألف جنيه.

وأفادت التحريات بأن المتهمة أوهمت الضحايا بأرباح 50% كل 6 أشهر، وكشف الضحايا في أقوالهم أمام جهات التحقيق، أن المتهمة أوهمتهم بأرباح 50 في المائة كل ستة أشهر من أصل المبلغ المدفوع وقامت بإعطائهم أرباحا ثم انقطعت عن تلك الأرباح والامتناع عن رد الأصول من المبالغ المالية.