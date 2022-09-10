النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائى بشأن أقراص مخدرة ضبطتها سلطات المطار

كتب عبد الله محمود

طلبت النيابة العامة، سرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى، حول واقعة ضبط راكب عثر بحوزته على كمية كبيرة من عبوات دوائية وشرائط لعقار مدرج بجداول المخدرات، وذلك لبيان مدى كونها مواد مخدر من عدمه، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، راكبا مصريا بحوزته كمية كبيرة من عبوات دوائية وشرائط لعقار مدرج بجداول المخدرات، وراكب آخر أجنبي من أصل عربي بحوزته سجائر إلكترونية بها زيت مخدر.

الحالة الأولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جدة، استوقف هشام محمد حافظ الورداني مأمور الجمرك أحد الركاب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد علي الشريف رئيس القسم، تلاحظ له وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وقام محمود سيد طه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ الصالة الموسمية بتكليف هشام الورداني بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر عن ضبط 576 شريطا لعقار solpadeine الذي يحتوي علي مادة "كودايين" والمدرج في جداول المخدرات باجمالي 5760 قرصا.

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار، برئاسة اللواء حاتم نصار، حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل عربي، بحوزته ٩ سجائر إلكترونية و ٢ عبوة بلاستيكية بداخلهم زيوت مخدرة، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك قام عمرو عبد المنعم سالم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف احمد عطالله عبد التواب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب مما اسفر عن واقعة الضبط المذكورة.

امر خالد محمود عبد العظيم مدير الإدارة الاولي بالانابة بالصالة الموسمية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 187 لسنة 2022 ضد الراكب الأول.

كما أمر أحمد علي السيد مدير الادارة الاولي بمبني الركاب رقم 3 بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 186 لسنة 2022 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين الي النيابة المختصة.