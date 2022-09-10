المشروبات الغازية الدايت تضر صحتك.. تساهم فى خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كتبت إيناس البنا

توصلت دراسة جديدة إلى وجود صلة بين استهلاك المُحليات الصناعية، الموجودة عمومًا في المشروبات الغذائية، وبين زيادة خطر أمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية.

ظهرت المحليات الصناعية مثل الأسبارتام، أسيسولفام البوتاسيوم، والسكرالوز كبديل للسكر المضاف الذي أتاح الطعم الحلو ولكنه قلل من محتوى السعرات الحرارية.

وقال الباحثون في النتائج التي نشرت في مجلة BMJ: "ارتبط تناول الأسبارتام بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية، وارتبط أسيسولفام البوتاسيوم والسكرالوز بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية".

استندت الدراسة إلى متطوعين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر من مجموعة NutriNet-Sante الإلكترونية، التي تم إطلاقها في فرنسا في مايو 2009.

كان الهدف الرئيسي هو التحقيق في العلاقات بين التغذية والصحة على مر السنين، وكشف الباحثون عن دراستها للعلامات المبكرة لصحة القلب والأوعية الدموية مثل حالة الوزن وارتفاع ضغط الدم والالتهاب واختلال الأوعية الدموية أو اضطراب ميكروبيوتا الأمعاء بالتزامن مع استهلاك المحليات الصناعية أو المشروبات المحلاة صناعيا.

قال الباحثين: "النواقل الرئيسية للمُحليات الصناعية هي المنتجات التي يتم استهلاكها بشكل عام على أساس منتظم كجزء من العادات الغذائية اليومية، بما في ذلك المشروبات المحلاة صناعياً ومحليات المائدة ومنتجات الألبان".

في السابق، ربطت العديد من الدراسات استهلاك المحليات الصناعية بالآثار الضارة المحتملة بينما اقترح البعض الآخر أن تكون محايدة أو مفيدة، وعلى الرغم من أن النتائج كانت مختلطة، إلا أن المحليات الصناعية تمثل حاليًا سوقًا عالميًا بقيمة 7200 مليون دولار، مع نمو سنوي بنسبة 5٪ من المتوقع أن يصل إلى 9700 مليون دولار بحلول عام 2028.

تظل المحليات الصناعية موضوعًا مثيرًا للجدل ويتم حاليًا إعادة تقييمها من قبل هيئة سلامة الأغذية الأوروبية منظمة الصحة العالمية، ووكالات صحية أخرى.