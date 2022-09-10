المحكمة الدستورية تعلن تفاصيل اجتماع القاهرة السادس لرؤساء المحاكم الإفريقية

أعلنت المحكمة الدستورية العليا، أن رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بأربعين دولة إفريقية اجتمعوا اليوم على أرض مصر الكنانة، للمشاركة فى أعمال الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بقارتنا الإفريقية بالقاهرة فى الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر سنة 2022، وذلك برعاية الرئيس السيسى.

يأتى هذا الاجتماع بعد اجتماعات خمس تمت فى الأعوام من 2017 حتى 2021 تناولوا فيها بحث ما يهم الشأن القضائى الإفريقى، بدءًا من مناقشة التحديات القانونية والفرص أمام القضاء الإفريقى، وذلك فى الاجتماع الأول فى فبراير 2017، ثم مناقشة المستجدات ذات الأولوية التى تواجه القضاء وذلك فى الاجتماع الثانى عام 2018، ثم مناقشة التعاون القضائى فى القضايا المحورية عبر القارة وذلك فى الاجتماع الثالث عام 2019، ثم مناقشة التدابير ذات الأولوية اللازمة لتحقيق الأهداف القضائية الإفريقية المشتركة فى الاجتماع الرابع، ثم مناقشة التحديات التى تواجه القضاء الإفريقى فى مرحلة كوفيد 19والإجراءات اللازمة لتجاوزها وذلك فى الاجتماع الماضى (الخامس)، وكان لهذه الاجتماعات وما أسفرت عنه من توصيات الأثر البالغ فى تطوير المنظومة القضائية الإفريقية.

واليوم هو الاجتماع السادس، الذى يناقش دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب الإفريقية، وهو ينقسم إلى سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام، بدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية بكلمات لكلا من المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وعبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ودولة رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار محمد عماد النجار الأمين العام للمؤتمر، وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية المصرية، ورؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بأربعين دولة افريقية، وعدد من كبار الخبراء فى القانون من أوروبا وأفريقيا، وبحضور العديد من سفراء الدول الإفريقية ورجال الصحافة والإعلام وممثلى وكالات الأنباء العالمية.

وبعد الجلسة الافتتاحية بدأت أولى الجلسات العلمية للمؤتمر وكان عنوانها الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة وحقوق المهاجرين وتحدث فيها رئيس المحكمة الدستورية فى المغرب، والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى والوزير الأسبق، والخبير الدولى جينا كابريخو، والمستشار الدكتور تامر ريمون من مصر وقاضى من دولة جامبيا ثم كانت الجلسة الثانية بعنوان " التجارب الدولية فى مجال حقوق المهاجرين واللاجئين وتحدث فيها رؤساء المحاكم فى كلاً من الجزائر وليبيا والكاميرون، والنيجر، وأفريقيا الوسطى، والصومال، وأوغندا، ثم دارت مناقشات واسعة بين ممثلى الدول الحضور.

وسوف تتوالى جلسات الاجتماع على مدى يومى غدٍ وبعد غد لمناقشة باقى محاور المؤتمر، وسوف نوافيكم ببيان إعلامى يومى بما يتم فيها من مناقشات بإذن الله تعالى.