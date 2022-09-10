اليوم السابع
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أكرم القصاص
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القيادة المركزية الأمريكية: لا حل عسكريا لأزمة مخيم الهول في سوريا ونحذر من كارثة

السبت، 10 سبتمبر 2022 07:00 ص
القيادة المركزية الأمريكية: لا حل عسكريا لأزمة مخيم الهول في سوريا ونحذر من كارثة مخيم الهول فى سوريا - أرشيفية
وكالات

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن لا حل عسكريا لأزمة مخيم الهول في سوريا حيث تقبع عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي، وعناصر من التنظيم.

وحذر الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية من كارثة إنسانية في المخيم، وقال إن المخيم يشكل تهديدا حقيقيا للمنطقة.

وأشار في بيان صادر عن لقيادة الأمريكية بعد زيارة قام بها للمخيم، إلى مقتل عنصرين من قوات "سوريا الديمقراطية" خلال اشتباك مع عناصر "داعش" الخميس، مؤكدا أن تلك القوات تواجه خطرا كبيرا في "تطهير المخيم".

وقال إن أكثر من 56 الف شخص 90% منهم نساء وأطفال يقيمون في المخيم واصفا أياه بـ"نقطة اشتعال انسانية" وسط درجة حرارة عالية(95 فهرنهايت) وشح كبير للمياه.


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سوريا

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