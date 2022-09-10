اليوم السابع
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القبض على عاطل هارب من حكم الإعدام فى قضية قتل بالجيزة

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:33 ص
القبض على عاطل هارب من حكم الإعدام فى قضية قتل بالجيزة كلابش، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على مسجل خطر صادر ضده حكم بالإعدام  في قضية قتل  بالإضافة إلى عدة أحكام أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تردد عاطل صادر ضده حكم الإعدام في قضية قتل على إحدى الشقق السكنية بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية أخرى ضده في قضايا سرقة من بينها حكم بالسجن المؤبد.
 
بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

تنفيذ أحكام حكم الإعدام

قضية قتل

امن الجيزة



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