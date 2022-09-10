القبض على سباك تعمد مضايقة فتاة في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية، اليوم السبت، القبض على سباك شاب؛ لاتهام فتاة له بتعمد مضايقتها في الشارع والطريق العام بدائرة مركز أبو حماد.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من فتاة عمرها 19 سنة، مقيمة بدائرة مركز شرطة ابو حماد، تعمل في كافيه، تتهم فيه شاب في نفس عمرها، يعمل سباك، مقيم بدائرة المركز، بتعمد مضايقتها في الشارع ومحل عملها

بالانتقال والفحص تبين من التحريات صحة الاتهام، فيما تم ضبط الشاب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز أبو حماد، وجرى القبض على الشاب تحت تصرف جهات التحقيق.