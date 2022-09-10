العثور على طفل حديث الولادة بقرية عشنا فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عثر أهالي إحدى العزب التابعة لقرية كفر عشما بمركز الشهداء في المنوفية، على طفل حديث الولادة داخل كيس بلاستيك، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء العميد أمير الشربيني، بورود بلاغ إلي مركز شرطة الشهداء، بالعثور على طفل حالته الصحية جيدة داخل كيس بلاستيك مربوط الحبل السري، وتبين بعد الكشف الطبي عليه أنه عمر يوم واحد فقط.

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء لموقع الحادث، للتأكد من الواقعة وسؤال شهود العيان، وتم وضع الطفل بحضانة مستشفى الشهداء المركزي، كما تم تحرير محضر رقم 5176 إداري مركز الشهداء لسنة 2022 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.