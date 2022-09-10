الصحة: عمليات الولادة القيصرية من الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات

كتب: أحمد قنديل

كشف الدكتورة آمال عبدالحى، مدير الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل الإحصائيات المتعلقة بوفيات الأمهات والأطفال عند الولادة، موضحةً أن حالات الوفاة المتعلقة بالولادة القيصرية تزيد بنسبة كبيرة عن الولادة الطبيعية.

وقالت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الستات مابيعرفوش يكذبوا" المذاع عبر فضائية "CBC"، مضاعفات العمليات القيصرية أضحت من الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات، مشيرةً إلى أنه يجب الاعتماد على الولادة الطبيعية، واللجوء للعمليات القيصرية كحل وفقًا لحالات محددة.

وأضافت، الولادة القيصرية غير ضرورية، والإحصائيات أوضحت أن 74% من نسب عمليات الولادة تكون قيصرية ومصر ثالث دولة على مستوى العالم فى نسب الولادة القيصرية، لافتةً إلى أن الاستسهال فى هذا الأمر منافٍ لآداب المهنة.