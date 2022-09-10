السيطرة على "نسناس" يتسلق الأشجار بالشوارع فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة الامن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بوجود حيوان برى "نسناس" يتسلق الأشجار بدائرة القسم.

على الفور تم الإنتقال لمحل البلاغ وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على "الحيوان البرى" وإيداعه داخل قفص حديدى تمهيداً لتسليمه لحديقة الحيوان بالإسكندرية.

وتبين أن الحيوان المشار إليه ملك (مدير أحد المطاعم – كائن بدائرة القسم) وقيامه بإيداعه داخل قفص حديدى بالمطعم محل عمله لجذب الزائرين .. أمكن ضبط المذكور وبمواجهته قرر بأنه فوجئ بقيام الحيوان بفتح القفص والهرب منه ولم يتمكن من السيطرة عليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.