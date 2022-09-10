السكة الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول

كتب سيد الخلفاوى

ناشدت هيئة السكة الحديد، جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات، وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الالكترونية بباقى المحطات تجنباً لدفع لغرامة وحفاظا على موارد الهيئة.